Maroc : Une bande spécialisée dans le vol de motos arrêté à Benguerir

Les éléments de la police judiciaire de Benguerir ont réussi récemment à mettre hors d’état de nuire une bande de cinq personnes spécialisée dans le vol des motos dont un faisant l'objet d'un avis de recherche au niveau national.

La sortie de prison d’un détenu, faisant l’objet d'un avis de recherche émis par les services de la Gendarmerie royale pour vol, avait coïncidé avec le vol de deux motos. Ce fut l'élément déclencheur pour la police de la ville, qui intensifia les investigations sur l'activité du prévenu, précise une source sécuritaire.

Les investigations et les recherches ont révélé que le suspect s’active dans une bande criminelle spécialisée dans le vol des motos et leur écoulement dans les douars voisins. Le prévenu a été appréhendé en possession d’une moto, d’une carte grise et d’un bon d’achat d’une moto falsifiés.

Après enquête approfondie sur le suspect, les services sécuritaires ont réussi à interpeller les autres membres de la bande et saisir les objets volés et les documents falsifiés. Les membres de cette bande ont été déférés devant la justice.