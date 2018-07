Des infections à l’hépatite A chez les voyageurs européens revenant du Maroc

Deux souches distinctes du virus de l’hépatite A causent des infections chez les voyageurs revenant du Maroc. C’est ce qu’a rapporté, mercredi, le média Food Safety News, citant le magazine Eurosurveillance de ce mois de juillet.

Le média affirme que «deux poussées simultanées de l’hépatite A mettent en évidence le risque d’infection pour les voyageurs non immunisés qui se seraient rendus au Maroc, de janvier à juin 2018».

Il s’agit de «163 patients dans huit pays européens», précise cette source selon laquelle le premier groupe concernerait «55 cas d’infection par le virus de l’hépatite A (VHA)».

Dans les détails, il s’agit de 36 cas au Royaume-Uni, alors que le Danemark, la France, l’Allemagne, l’Irlande, les Pays-Bas, l’Espagne et la Suède auraient chacun signalé entre une et six infections. «Les cas ont entre trois et 81 ans et 26 sur 55 sont des femmes. Un cas au début de la cinquantaine qui n’avait aucune affection préexistante connue est mort à la suite d’une infection par le VHA», poursuit Food Safety News.

Le deuxième groupe comprendrait, pour sa part, 33 cas confirmés dont 25 personnes auraient voyagés au Maroc contrairement aux huit autres. «Les dates seraient le moyen de transmission suspecté, mais l’enquête est en cours», précise-t-on de même source.

«Les épidémies décrites ici illustrent le risque accru auquel les voyageurs non immunisés sont confrontés, lorsqu’ils visitent des zones endémiques au VHA comme le Maroc», déclarent les rédacteurs de l’étude d’Eurosurveillance, éditée par le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.