Indice mondial de l'innovation : Le Maroc à bout de souffle ?

Classé parmi les économies mondiales les plus innovantes, le Maroc perd toutefois quatre places dans l’indice mondiale de l’innovation 2018. Publié mardi 10 juillet par l'Université américaine de Cornell et l'Institut européen d'administration des affaires (INSEAD) avec l'aide de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) et d'autres institutions, le rapport confirme que le Maroc continue d'enregistrer des performances dans l'innovation.

En effet, le royaume a recueilli un score de 31,09 sur 100 au lieu de 32,72 sur 100 par rapport à l'année dernière, tout en restant l'une des économies à revenu moyen, comparé à 30 autres pays comme l'Inde, les Philippines et l'Ukraine.

Deuxième au Maghreb après la Tunisie

Mais après avoir pu maintenir une bonne position entre 2016 et 2017, le royaume perd quelques points. Le Maroc est classé 75e dans le sous-indice des institutions destinées à encourager l’innovation avec 68,2 points.

Il est également 84ème concernant le capital humain et les recherches, 50ème en matière d’infrastructures, 93ème pour la sophistication des marchés et 115ème quant à la sophistication de l’économie. En matière de savoir-faire et contribution technologique, le Maroc régresse à la 78ème place tandis qu’il gagne plusieurs rangs en matière de rendement créatif, se classant au 70e rang mondial.

Contrairement à l’année dernière, quand le Maroc surclassait d’autres pays voisins, le Maroc est détrôné cette année par la Tunisie, qui rafle la première place au niveau du Maghreb et la 66ème dans le classement mondial. L'Algérie voisine occupe la 4ème place, se classant au 110e rang, derrière l’Egypte qui arrive au 95e rang mondial.

Le Maroc 8ème dans la région MENA, la Suisse est le plus innovant

Au niveau du Moyen-Orient, les Emirats arabes unis est le pays arabe le plus innovant, au 38e rang mondial cette année et qui perd aussi trois places par rapport à l’année dernière, selon l’indice établi par l'Université américaine de Cornell et l’INSEAD. Ils sont toujours talonnés par le Qatar (51e place), le Koweït (60e), l’Arabie Saoudite (61e rang) qui perd six rangs par rapport à l’année dernière, Oman (69e) et le Bahreïn (72e).

Le Maroc est donc deuxième au Maghreb et 8e au niveau de la région MENA alors que le podium de l'indice mondial de l'innovation est occupé par la Suisse (1er), suivie par les Pays-Bas (2ème), la Suède (3ème), le Royaume-Uni (4e) ainsi que Singapour. Le bas du classement est, pour sa part, occupé par le Niger (122e), la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, le Togo et le Yémen.

Basé sur des données subjectives et objectives recueillies par la Banque mondiale et le Forum économique mondial, l’indice annuel de l’innovation classe les pays en fonction de leur capacité à apporter de l'innovation à leurs économies. Il est utilisé par les représentants des entreprises et des gouvernements pour comparer et déterminer le niveau d'innovation proposé par chaque pays.