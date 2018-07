France : La mairie de Colombes ne veut pas de frigo solidaire devant un commerce halal

A Colombes (Hauts-de-Seine), les frigos solidaires devant un commerce halal ne sont pas les bienvenus. La mairie a en effet demandé à la gérante du magasin Halfresh, qui avait installé un frigo solidaire devant son commerce, de le rentrer, indique Le Parisien. En cause, les plaintes de riverains et l’utilisation de la voie publique sans autorisation.

«J’ai du mal à comprendre quel est le problème. J’ai ce sentiment un peu profond que le problème c’est que mon commerce propose des produits halal, malheureusement…», déplore Taous Bacha, la propriétaire. Cette dernière explique avoir réclamé une autorisation pour lancer ce concept, mais n’a pas eu de retour de la mairie. «J’ai tout de même pris l’initiative de proposer le frigo solidaire et de le mettre sur la voie publique sans leur autorisation, en profitant un peu de leur silence», ajoute-t-elle. Un mois et demi plus tard, la police s’est rendue sur les lieux pour lui demander de retirer le frigo «au motif qu’[elle utilisait] la voie publique sans autorisation».

La propriétaire précise que «le frigo n’est pas du tout halal (…) Il n’a pas d’étiquette commerciale. C’est vraiment un frigo en libre-service que tout le monde peut utiliser, que les voisins peuvent utiliser pour mettre des produits ou se servir. Il n’a rien à voir avec mon activité».

«Nous avons reçu des plaintes de riverains. Pour utiliser le trottoir, il faut une autorisation d’occupation du domaine public. Et ce commerce n’en avait pas», a réagi de son côté la mairie de Colombes. Taous Bacha s’interroge pourtant sur les nuisances évoquées par des riverains : «Après petite enquête de mon propriétaire auprès du syndic, il s’avère qu’il y a seulement deux personnes qui se plaignent du frigo solidaire. Ils ont été incapables d’argumenter quel type de nuisance il crée. Moi je suis là toute la journée, de 9h30 jusqu’à 21h, et je n’ai jamais constaté de nuisance, que ce soit des attroupements ou des nuisances sonores.»