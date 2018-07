Le BCIJ démantèle une nouvelle cellule terroriste affilée à Daech

Dans le cadre de la lutte contre les menaces terroristes, le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) relevant de la Direction générale de surveillance du territoire (DGST) a démantelé, ce jeudi 12 juillet, une nouvelle cellule terroriste. Cette dernière serait en relation avec les membres de la cellule terroriste démantelée le 14 octobre 2017 à Fès, indique le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

Selon les enquêtes préliminaires, les sept suspects sont âgés entre 22 et 32 ans et s’activaient dans la propagande au profit de l’organisation Etat islamique (EI), à Zaouiat Cheikh, Oulad Teïma et Marrakech. Partisans présumés de Daech, les suspects menaient des campagnes faisant l'apologie des actes du groupe, et faisaient des recrutements et embrigadements de jeunes dans le but de planifier des attaques terroristes dans le royaume.

L'opération a permis la saisie d'appareils électroniques divers, d'armes blanches et de câbles électriques, ainsi que des communiqués émis par Daech et certaines de ses branches.

Les mis en cause se présenteront devant la justice dès la fin de l'enquête menée sous la supervision du parquet compétent, conclut le communiqué.