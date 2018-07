Air Arabia annonce le lancement prochain d'une ligne directe Agadir-Birmingham

La compagnie aérienne low-cost Air Arabia a annoncé l’expansion de son réseau, avec une nouvelle ligne aérienne vers Birmingham au départ d’Agadir. C’est la seconde du genre reliant la ville anglaise au Maroc. Mise en place en collaboration avec l’Office national marocain du tourisme (ONMT), la nouvelle desserte sera disponible à partir du 28 octobre prochain.

«Nous sommes ravis pour le lancement du vol direct entre Agadir et Birmingham, qui complète notre réseau actuel vers le Royaume-Uni, Londres au départ de Tanger, Fès et Marrakech, et Manchester au départ d’Agadir», a commenté Adel Ali, président du groupe Air Arabia, dans un communiqué.

Le leader mondial aérien à bas coût, a annoncé que les vols seront opérationnels deux fois par semaine, les mardis et vendredis selon le programme suivant :

Agadir vers Birmingham :

Mardi : 15h55 - 19h50

Vendredi : 07h25 – 11h20

Birmingham vers Agadir :

Mardi : 20h40 – 00h35

Vendredi : 12h10 – 16h05