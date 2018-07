Badr Boulahroud signe avec Malaga CF

Badr Boulahroud a signé, vendredi dernier, pour trois saisons avec le Malaga CF. Le footballeur marocain de 25 ans a passé avec succès l’examen médical et a rejoint lundi la pelouse au sein de l’équipe espagnole pour son premier entraînement, indique le site d’information Malaga Hoy.

Le transfert de l’ancien milieu de terrain du FUS de Rabat a coûté 600 000 euros. Selon le site d’information espagnol Diaro Sur, Badr Boulahroud a déclaré : «Je ne pense pas qu’il soit difficile pour moi de m’adapter car tout le monde m’aide beaucoup et l’adaptation sera rapide». Et d’ajouter : «Je peux jouer dans n’importe quelle position dont l’entraîneur a besoin, j’espère jouer et donner le meilleur de moi-même, pour offrir aux fans ce qu’ils méritent.»

Pour rappel, l’entraîneur Jamal Sellami avait convoqué Badr Boulahroud pour prendre part à la CHAN 2018. Le footballeur avait alors été titularisé à chaque match et a remporté la finale face au Nigéria. Le milieu de terrain de 25 ans avait également participé à la Ligue des Champions d’Afrique et à la Coupe des confédérations.