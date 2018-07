Armement : Des missiles antinavires pour le Maroc

A en croire Defense Industry Daily, ces missiles seraient destinés à équiper les F16 des FAR. / Ph. DR

Le Royaume du Maroc a ajouté à son inventaire plusieurs types de missiles antinavires fabriqués aux États-Unis, comme les AGM, RGM et UGM. C’est ce qu’a indiqué, en début de semaine, le média Defense Industry Daily.

Dans le détail, cette source annonce qu’il s’agit aussi de «l’AGM-158 JASSM», de «l’AGM-88EAARGM» et «harpon GM-84».

«L’AGM-158 JASSM de 910 kilogrammes est conçu pour être un missile de croisière guidé, furtif et peu coûteux. Il est conçu pour attaquer des cibles bien défendues sans placer son avion porteur dans le réticule des nouveaux systèmes de missiles surface-air à longue portée. L’AGM-88EAARGM est un missile tactique de portée moyenne, supersonique et aérien, dont le rôle principal est d’attaquer et de tuer les radars ennemis.»

Quant aux missiles harpon GM-84, le média explique qu’ils sont subsoniques et rapides, «adaptés en plusieurs variantes et exportés vers de nombreuses marines à travers le monde».

Defense Industry Daily rappelle que «la marine royale marocaine ne dispose pas de plates-formes de lancement pour ce type de missiles sur ses navires, ni d’aucune plate-forme de lancement terrestre». «Tout indique que ces six missiles seront utilisés avec les avions F16 du Maroc comme missiles anti-navires», conclut le média.

Au Maroc, le journal Al Massae a annoncé cette semaine qu’«un nouveau lot de matériel militaire fabriqué aux États-Unis vient d’atterrir à la base des Forces armées royales marocaines de Nouaceur, à Casablanca». Une réception qui fait suite à une série d’accords signés entre le Maroc et plusieurs pays, en particulier les Etats-Unis, conclut le journal.