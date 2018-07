La Rabita Mohammadia des Oulémas et la Ligue islamique mondiale s'allient pour lutter contre l'extrémisme

Une convention de partenariat entre la Rabita Mohammadia des Oulémas et la Ligue islamique mondiale a été signée lundi à Rabat, en vue de renforcer les valeurs de juste milieu et de modération et lutter contre l'extrémisme et le terrorisme.

Cette coopération vise à jeter les bases d'un partenariat constructif entre les deux institutions pour diffuser un discours éclairé et imprégné de valeurs de modération et de juste milieu.

Cette convention a pour objectif de réaliser des recherches scientifiques conjointes sur des sujets d’intérêt commun et de corriger les recherches et études avant leur publication.

En vertu de ce partenariat, les deux parties s'engagent à organiser des colloques, des séminaires, des tables rondes et des ateliers sur le développement de leurs activités, ainsi qu'à échanger les informations et données, tout en respectant la propriété intellectuelle.

Conformément à cet accord, les deux parties vont échanger les expertises dans le domaine des études et des recherches ainsi que dans le consulting en matière d'organisation et d'administration.

«Cette convention vise à créer des synergies pour transmettre un Islam modéré et éclairé à toutes les communautés de la oumma islamique, et ceci à travers l'immunisation et l'auto-immunité, par des programmes scolaires et les publications réalisées dans ce sens», a indiqué à la MAP le secrétaire général de la Rabita Mohammedia des Oulémas, Docteur Ahmed Abbadi. Et d’ajouter : «Pour atteindre cet objectif, nous allons nous concentrer sur les réseaux sociaux pour détecter ce qui est utile et ce qui est nuisible dans le discours religieux mené par les jeunes.»

Pour sa part, le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Cheikh Mohammed Al-Issa, a mis l'accent sur la nécessité de lutter contre le discours extrémiste à l'aide de la science à travers des plateformes scientifiques et intellectuelles et le renforcement de la coopération en la matière.