Maroc : 87 établissements verront le jour pour l’année scolaire 2018 - 2019

Le ministre de l’Education nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Said Amzazi a annoncé, lundi à Rabat, la création de 87 établissements scolaires pour l’année scolaire 2018 - 2019. Ces établissements de cycle primaire, secondaire collégial et secondaire qualifiant seront mis en place dans plusieurs régions. 50 seront créés dans le milieu urbain et 37 dans le rural.

En réponse à une question orale à la chambre des représentants quant aux préparatifs de la rentrée scolaire 2018 - 2019, le ministre a par ailleurs rappelé les recrutements par contrats et la formation d’un total de 20 000 enseignants au niveau des académies régionales de l’éducation et de la formation. Les enseignants concernés seront affectés avant cette rentrée scolaire.

Selon Amzazi, ces mesures sont nécessaires pour assurer la réussite de la prochaine rentrée, notamment pour remédier au problème de sureffectif en classe, regroupant plusieurs niveaux.