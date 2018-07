Les pays de l’ONU finalisent le Pacte mondial sur les migrations

Les pays de l’ONU sont en train de finaliser ces jours-ci le Pacte mondial sur les migrations. Le siège des Nations unies abrite aujourd’hui les dernières négociations du pacte. Celui-ci sera adopté officiellement en décembre prochain lors d’un sommet international au Maroc, indique l’agence de presse espagnole EFE. Cette information a été confirmée par l’ambassadeur mexicain à l’ONU, Juan José Gomez Camacho, relayé par la même source. Selon lui, le texte sera finalisé cette semaine.

Seuls les Etats-Unis ne participent pas aux négociations du pacte, contrairement à tous les états membres des Nations unies. Le gouvernement de Trump s’est retiré pour motif que les travaux sur ce pacte sont «incompatibles avec la politique migratoire» de Washington, ajoute EFE.

Le document, intitulé Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, comprend 23 objectifs et une série d’engagements spécifiques. Le projet le plus récent concerne l’augmentation des routes de migration régulière, l’utilisation de la détention des migrants «comme dernière option» et la facilitation de leur accès aux services publics.

Le point qui suscite le plus de débats concerne la protection des migrants, qui ne sont pas considérés comme réfugiés et qui se trouvent dans une situation de vulnérabilité, ajoute l’ambassadeur mexicain à l’ONU. De plus, la différence entre migrants régularisés et clandestins doit être précisée, de même que les circonstances de rapatriement forcé et l’obligation des pays d’origine d’accepter le retour de leurs ressortissants

Les négociations ont été entamées en février dernier. Gomez Camacho ajoute que cette accord «réécrira l’histoire du monde sur la migration», avec un récit basé sur des «preuves» et non sur «des perceptions, des idéologies et des préjugés».