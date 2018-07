Le Festival national des Arts d'El Aïta Jabalia revient pour une 7e édition

Le ministère de la culture et de la communication organise du 12 au 14 juillet à Taounate, La 7e édition du festival national des Arts d'El Aïta Jabalia. Au programme l’artiste Khadija Atlas, l’orchestre Said Senhaji et l’ensemble de Hanane Zerhouni.

La soirée d’ouverture réunira sur scène l’ensemble Ouled El Bouazzaoui ainsi que des troupes de différentes régions montagneuses du Nord du royaume (Taounate, Chefchaouen, Larache, Tétouan, Tanger, Ksar Lekbir et Ouezzane), qui présenteront ensemble une symphonie nationale d’El Aïta Jabalia.

Cett 7e édition est placée sous le signe de l’ouverture sur la culture africaine. Une fusion inédite mariant patrimoine musical africain et Aïta El Jabalia avec des troupes artistiques de Taounate et d’autres venues du Ghana, du Sénégal, du Gabon et du Mali. L’expérimentation artistique se poursuivra avec un autre mariage artistique entre El Aïta El Jabalia et la chanson rifaine.

Initié en partenariat avec la province de Taounate, ce festival vise à préserver et mettre en valeur le patrimoine culturel national.