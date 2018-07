Belgique : Participation marocaine aux Journées des Jeunes Entrepreneurs Francophones

Les Journées des Jeunes Entrepreneurs Francophones (JJEF) sont attendues du 23 au 27 septembre 2018 à Louvain-la-Neuve (Belgique). Dans le cadre de l’année MAROC2018 initiée par Wallonie Bruxelles International (WBI), le Bureau International Jeunesse (BIJ), en partenariat avec la Délégation Wallonie-Bruxelles de Rabat, tient en effet cet événement pour réunir une centaine de participants. 40 parmi eux sont internationaux, notamment cinq jeunes entrepreneurs marocains en démarrage.

Ces derniers rencontreront leurs homologues francophones venus du Québec, de France et d’Afrique, en partenariat avec les Offices Jeunesse Internationaux du Québec (LOJIQ), l’Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

C’est d’ailleurs sur des thèmes comme l’entreprenariat féminin, l’économie circulaire et le français dans le monde des affaires que se tiendra cette rencontre. Les participants bénéficieront d’opportunités de réseautage et d’échange, afin de développer leurs projets d’entreprise et établir des partenariats d’affaires.

Cette rencontre est une suite de la Grande rencontre des jeunes entrepreneurs du monde francophone, tenue en 2017 à Montréal, grâce au Bureau International Jeunesse (BIJ) en collaboration avec l’Agence pour l’Entreprise et l’Innovation (AEI – Wallonie) et Young Entrepreneurs of Tomorrow (Région Bruxelles-Capitale).