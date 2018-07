L’Espagne risque de devenir la principale porte d’entrée en Europe pour les migrants

L’Espagne pourrait devenir la nouvelle destination de référence pour les migrants en provenance d’Afrique et qui veulent rejoindre le continent européen, puisque d’autres routes sont en train de se fermer. Ce dimanche, le chef de l’Agence européenne de gardes-frontières et de gardes-côtes (Frontex), Fabrice Leggeri, a exprimé son inquiétude concernant ce sujet dans une interview avec le quotidien allemand Welt am Sonntag, relayé par l’AFP.

Au mois de juin seulement, près de 6 000 migrants ont débarqué sur le sol espagnol, ce qui représente autant que les six premiers mois de l’année dernière. Le chef de Frontex a alors déclaré : «Si vous me demandez quelle est ma plus grande inquiétude actuellement, je dirais l’Espagne.»

La route migratoire depuis la Libye est devenue de plus en plus surveillée par les patrouilles des gardes-côtes libyens, ce qui a mené les migrants à tenter la traversée vers l’Espagne à travers le royaume. «Si les chiffres continuent à augmenter comme ils le font actuellement, cette route va devenir de plus en plus importante», a ajouté le responsable. En terme de chiffres, la Grèce et l’Italie restent les principales portes d’entrée vers l’Europe. Toutefois, les deux pays ont enregistré une diminution très nette depuis deux ans.

«La Grèce, qui avait reçu près de 900 000 migrants en 2015, n’en a vu arriver que 42 000 l'an dernier, après l'accord de 2016 avec la Turquie», a précisé l’AFP. L’Italie, pour sa part, a enregistré l’arrivée de 120 000 migrants l’année dernière. Après avoir signé un accord avec les gardes-côtes libyens en 2017, les arrivées ont chuté de 75%. Enfin, l’Espagne a reçu 23 000 migrants, la moitié sont Marocains, il y a également beaucoup d’Algériens et d’Ivoiriens.