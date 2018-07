Mercato : Medhi Benatia pourrait rester plus longtemps à la Juve

L’international marocain Medhi Benatia pourrait avoir une extension de contrat avec le club italien de la Juventus, indique Football Italia citant le quotidien sportif Tuttosport.

Le footballeur de 31 ans devait quitter Turin cet été pour aller en Allemagne et le nord de Londres. Medhi Benatia a joué 32 matchs avec la Juventus et a marqué quatre buts la saison dernière. Il a rejoint la Juventus en 2016, après avoir fait partie de l’équipe du Bayern de Munich.

Le capitaine des Lions de l’Atlas faisait partie de la sélection nationale ayant participé à la Coupe du monde en Russie, en juin, lors de la phase de poule. Le Franco-marocain a commencé sa carrière à Marseille et a été prêté à Tour et Lorient. Plus tard, il a rejoint Udinese et Roma pendant trois saisons, où sa carrière a connu un véritable tournant.