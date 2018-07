Hirak : Personnalités politiques, militants et familles des détenus ont manifesté à Casablanca

Plusieurs centaines de personnes ont sillonné ce dimanche les rues de Casablanca, lors d’une marche nationale en solidarité avec les détenus du Hirak du Rif.

A l’appel de plusieurs organisations, politiques et syndicales, dont la Fédération de gauche démocratique (FGD), Annahj Addimocrati et la Confédération démocratique du travail (CDT), la marche a commencé vers 10h du matin de la Place de la liberté à Derb Omar avant de finir à la place Mohammed V de la capitale économique.

Personnalités politiques, journalistes, militants des droits de l’Homme et familles des victimes ont répondu à l’appel lancé il y a plus d’une semaine.

Les manifestants ont scandé des slogans appelant à la liberté de tous les détenus du mouvement de la protestation né dans le Rif en octobre 2016, à une justice sociale, à la liberté d’expression et de la presse et à des réponses aux revendications sociales et économiques des Hiraks. Ils ont également pointé du doigt les verdicts «lourds et injustes» prononcés à l'encontre des leaders du Hirak du Rif.

Le 26 juin dernier, la chambre criminelle près la Cour d'appel de Casablanca a rendu son verdict à l'encontre de 52 détenus du Hirak d'Al Hoceima, condamnant ainsi ces activistes à des peines allant de 1 à 20 ans de prison ferme.