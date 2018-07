Maroc : La DGAPR s’exprime sur la visite d'une commission parlementaire à ses établissements

La Délégation générale à l'administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) a affirmé samedi que la visite exploratoire prévue d'une commission parlementaire à certains établissements pénitentiaires s'inscrit dans le cadre des prérogatives constitutionnelles de l'institution.

Dans une mise au point relayée par la MAP, la DGAPR affirme qu’il s’agit d'une visite exploratoire et qu’elle ne peut que saluer ce genre de visites permettant aux représentants de la nation de s'informer des conditions de détention et des problèmes auxquels sont confrontés ces établissements.

La DGAPR réagit ainsi aux informations diffusées par certains sites électroniques, selon lesquelles la commission compte «mener une enquête sur des failles dans des établissements pénitentiaires». La Délégation rappelle que des établissements pénitentiaires ont déjà reçu des commissions parlementaires dans le cadre de visites exploratoires et que celles-ci ont été informées de la réalité de leurs différentes structures, précisant qu’elle interagit régulièrement avec les deux chambres du Parlement.

«La DGAPR exerce ses missions et attributions dans le respect total de la Constitution, des lois et règlements, et œuvre inlassablement à promouvoir le secteur, à travers l'amélioration des conditions de détention dans les établissements pénitentiaires et la mise en œuvre de divers programmes de réhabilitation et de réinsertion», assure la même source.

Elle dénonce aussi «la diffusion de ces fausses allégations par certaines parties qui tentent de dissimuler leurs véritables intentions et objectifs à l'opinion publique en vue de l'induire en erreur».