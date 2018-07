Chtouka Ait-Baha : Le grenier collectif «Agadir Imchguiguilne» fait peau neuve

Situé dans la province de Chtouka Ait Baha, le grenier collectif traditionnel «Agadir Imchguiguilne», sa été réhabilité et restauré. / Ph. DR

Le grenier collectif traditionnel «Agadir Imchguiguilne», situé dans la province de Chtouka Ait Baha, a été réhabilité et restauré dans le cadre des efforts visant la préservation et la valorisation du patrimoine culturel de la région Souss-Massa.

Cette opération a pu aboutir grâce à un financement du conseil régional de 1,3 millions de dirhams. Les travaux de réhabilitation ont porté sur les différents dépendances du grenier, aussi bien les pièces réservées au stockage, la mosquée, la place centrale ainsi que la fosse sceptique.

Les greniers-citadelles collectifs, Igoudar (pluriel d'Agadir en amazigh) relatent une histoire ancestrale et une riche culture à la fois architecturale et sociale. Ils servent d'endroits sûrs pour stocker les denrées alimentaires, les récoltes ou encore les bijoux et les documents précieux.

Selon le conseil régional, l'opération de restauration d'«Agadir Imchguiguilne», qui comporte 31 chambres sur trois étages d'une hauteur de 70 m, s'inscrit dans le sillage d'une stratégie de développement et de mise en valeur du patrimoine culturel matériel et la diversification de l'offre touristique, particulièrement dans l'arrière pays.

Pour s'enquérir de l'état actuel de ce grenier situé dans la commune d'Ait M'zal, dont l'histoire remonte à près de 760 ans, une visite a été effectuée, vendredi, par une délégation conduite par le wali de la région Souss-Massa, Ahmed Hajji, et comprenant, entre autres, le gouverneur de la province de Chtouka Ait-Baha, Jamal Khallouq, et le président du conseil régional, Brahim Hafidi.

Outre le conseil régional, la convention pour la réhabilitation de ce grenier implique l'Agence nationale pour le développement des zones oasiennes de l'arganier, le ministère de la Culture et de la Communication, et la commune Ait Mzal.