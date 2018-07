Sète : Plusieurs conducteurs de camionnettes verbalisés pour surcharge en une nuit

Un conducteur d'une camionnette, contrôlée à Sète, en dépassement de 4 tonnes par rapport à la limite de charge autorisée, a été verbalisé dans 2 au 3 juillet tout comme 34 autres conducteurs qui se dirigent vers le Maghreb.

Selon France TV Info Occitanie qui rapporte vendredi l’information, cette opération de lutte contre les surcharges, s’est déroulée dans la nuit du 2 au 3 juillet, en gare de péage de Sète, sur la commune de Poussan, entre 3h et 5h. «Les gendarmes du Peloton d’autoroute de Poussan ont procédé à 35 verbalisations pour surcharge, en seulement 2 heures», pour des «véhicules [qui] étaient en attente de prendre le ferry pour le Maghreb».



«Parmi les PV records, un pour 4 tonnes de surcharge, un pour 3 tonnes, un pour 2,7 tonnes et un pour 2 tonnes, soit 7.500 kg, 6.500 kg, 6.200 kg et 5.500 kg au lieu des 3.500 kg autorisés», précise le média.

Celui-ci rappelle, citant la gendarmerie, que surcharger un véhicule représente un réel danger sur la route. «Cela modifie le comportement du véhicule et en diminue fortement sa maîtrise, notamment lors des freinages, en courbes ou lors des manœuvres délicates», conclut-il.

Durant la période estivale, plusieurs millions de Maghrébins regagnent leurs pays d’origine, notamment en ferry. Au Maroc, l’opération Marhaba 2017 a connu le transit de quelques 2,7 millions de Marocains résidants à l’étranger vers les différents points d’entrées au Maroc. Un nombre en augmentation de 5,89% par rapport à la même période en 2016. Cette année, l’opération a débuté mardi 5 juin et se poursuivra jusqu’au samedi 15 septembre.