Trafic de cocaïne : Des peines allant de 3 ans et demi à 10 ans de prison à l'encontre de 15 accusés

Des peines allant de 3 ans et demi à 10 ans de prison ferme ont été prononcées par la chambre criminelle près le tribunal de première instance à Témara, à l'encontre de 15 accusés poursuivis pour trafic international de drogue. La cour a aussi condamné ces personnes à des amendes allant de 250 000 à 500 000 dirhams chacun.

Les faits remontent au mois d'octobre 2017 lorsque le Bureau central d'investigations judiciaires (BCIJ) avait saisi 2,588 tonnes de cocaïne et interpellé 10 individus soupçonnés d’être impliqués dans un réseau criminel de trafic international de drogue.

Les investigations avaient permis la saisie d’une quantité record de cocaïne, dont une partie dissimulée dans un véhicule immatriculé à l’étranger et une autre dans une ferme située sur la route côtière entre Témara et Skhirate, tandis que le reste a été découvert dans une ferme près de Oued Cherrat, dans la province de Bouznika, en plus d’une autre quantité saisie à Nador.

Au cours de cette opération, menée en collaboration étroite avec les services de la DGSN et sur la base d’informations précises fournies par la Direction générale de surveillance du territoire (DGST), il a été également procédé à la saisie de 105 kg de haschisch près de Nador, et d’une somme de 391 520 euros et 172 620 dirhams, outre six véhicules qui seraient utilisés dans le trafic de drogue et de comprimés psychotropes.