Allemagne : Un extrémiste marocain reconnait l’utilisation de 23 identités pour échapper à la prison

Le tribunal de Zwickau (Etat du Land de Saxe) a condamné le Marocain Abdulrahman D. à une peine de deux ans d'emprisonnement pour appartenance à un groupe terroriste, rapporte vendredi la version anglaise d’Asharq Al Awsat.

Citant le quotidien Süddeutsche Zeitung et les chaînes de télévision NDR et WDR, Asharq Al Awsat précise que le ressortissant marocain a été également reconnu coupable de vouloir commettre des actes violents mettant en péril la sécurité de l'Etat allemand.



Âgé de 29 ans, il a admis devant le tribunal qu'il avait échappé à l'application de la loi allemande en utilisant 23 fausses identités du Maroc, de la Syrie, de l'Irak et de l'Algérie. Il a ajouté qu'il avait falsifié sept fois sa date de naissance dans ce même but et qu'il recevait une aide sociale de plusieurs villes d'Allemagne. Pourtant, il a refusé d'admettre des complots pour des attaques violentes dans le pays.



Dans cette même affaire, l'Allemagne a émis un mandat d'arrêt contre un Tunisien de 32 ans, identifié comme Meher D., complice présumé du Tunisien Anis Amri, auteur de l’attentat du 19 décembre 2016 à Berlin au camion-bélier qui s'est déroulée au marché de Noël de la Breitscheidplatz, à Berlin-Charlottenbourg.

Les autorités allemandes et européennes tentent toujours d’identifier une autre personne, portant le nom de code «Momo 1» et venant de l'extérieur de l'Allemagne, qui aurait elle aussi participé à cet attentat revendiqué par Daech et où le principal accusé a été tué lors de la tentative d’interpellation.