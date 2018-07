Mondial 2030 : La Tunisie également favorable à une candidature commune avec le Maroc ?

Le président de la Fédération tunisienne de football s'est dit, jeudi, ouvert à l’idée d’une candidature commune entre son pays, le Maroc et l’Algérie pour organiser la Coupe du Monde de 2030.

Selon France 24, qui cite la déclaration de Wadii Jarii accordée à la BBC, le président de l’instance tunisienne a précisé qu’aucune offre officielle n’a été formulée dans ce sens. «Nous n’avons reçu aucune offre officielle, mais nous sommes ouverts à cette idée et nous aimerions que cela se produise», a-t-il déclaré.

Quelques jours plus tôt, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports avait lancé des signaux favorables. «L’Algérie va étudier une possible candidature des pays du Maghreb pour l’organisation du Mondial», a-t-il affirmé le 3 juillet à des journalistes. «Quand nous regardons nos villes avec les équipements sportifs et culturels, nous sommes capables d’accueillir des événements internationaux importants», a-t-il estimé.

Le Maroc avait essuyé un revers lorsqu’une centaine de fédérations internationales de football avaient voté, en juin dernier, en faveur du dossier commun présenté par les Etats-Unis, le Mexique et le Canada pour organiser la Coupe du Monde 2026.

Mais le royaume ne semble pas être découragé puisqu’il compte se présenter en tant que candidat pour la grand-messe footballistique en 2030. «Une nouvelle candidature pour le Mondial-2030, commune avec ses voisins tunisiens et algériens» serait donc une option. Reste à savoir s’il existe une réelle volonté au Maghreb pour unir les forces et présenter un dossier commun…