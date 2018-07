Hirak : A la veille de la marche nationale, sit-in de solidarité avec El Mahdaoui

Le comité de solidarité avec le journaliste Hamid El Mahdaoui et les détenus du Hirak du Rif a organisé vendredi soir, devant le Parlement à Rabat, un sit-in de dénonciation.

Selon Hespress, qui rapporte ce samedi l’information, les manifestants ont scandé des slogans appelant à la libration d’El Mahdaoui et au respect de la liberté de la presse en pointant du doigt notamment le verdict de la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca, ayant condamné le journaliste et directeur de publication de Badil.info à 3 ans de prison ferme plus une amende.

Intervenant à cette occasion, la femme de Hamid El Mahdaoui a estimé que son mari a été condamné d’une «peine lourde et injuste» affirmant qu’il «paye le prix pour avoir défendu la liberté de l’expression». «C’est la raison principale de son arrestation», indique-t-elle.

Pour rappel, plusieurs ONG, partis politiques, centrales syndicales, militants et familles des victimes organisent ce dimanche à Casablanca une marche nationale en réaction aux verdicts de la cour casablancaise, ayant condamné à des peines allant de 1 à 20 ans de prison ferme les figures de proue du Hirak du Rif.