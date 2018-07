Campus Mag s’associe avec le groupe Le Monde pour organiser un salon étudiant au Maroc

Campus Fair est le salon des grandes écoles et universités en France et au Maroc avec des formations post-bac à bac+6, organisé par le groupe Le Monde et Campus Mag. L’événement vise les élèves en première et terminale, les étudiants des classes préparatoires et de niveau bac+2 ou licence, les parents qui désirent se renseigner sur les établissements supérieurs, ainsi que les jeunes actifs qui veulent «renforcer leurs compétences managériales et enrichir leur expertise», indique un communiqué de presse parvenu à Yabiladi.

Le salon aura lieu les 6 et 7 octobre à l’hôtel Hyatt à Casablanca. L’initiative va rassembler des écoles de commerce, d’ingénieurs spécialisées, IAE (institut d’administration des entreprises), IEP (institut d’études politiques), des cursus universitaires et des formations continues. L’occasion d’avoir un aperçu des établissements où peuvent étudier les visiteurs, dans les grandes écoles, au Maroc, en France et à l’international.

Les représentants d’établissements supérieurs, présents lors du Campus Fair, expliqueront dans le détail leurs programmes. Concernant l’orientation, un espace de coaching est prévu pour permettre aux visiteurs d’«identifier les différentes voies d’accès aux établissements d’enseignement supérieur», ajoute la même source.

Les équipes de Campus France seront également sur place pour donner aux étudiants tous les renseignements dont ils ont besoin pour pouvoir effectuer leurs études en France, pour les accompagner dans la construction de leur projet d’études et pour faciliter les candidatures de préinscription auprès des établissements de l’enseignement supérieur.