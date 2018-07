Allemagne : Une maison d’édition empêche la parution d’un livre critique sur l’islam

L’écrivain et polémiste allemand Thilo Sarrazin va se retrouver devant la justice à partir de lundi. Sa maison d’édition, Random House, a refusé de publier son dernier ouvrage à cause de son contenu très critique envers l’islam. La sortie du livre «OPA hostile – Comment l’islam freine le progrès et menace la société», était prévue pour fin août, mais l’éditeur a fini par changer d’avis, indique l’AFP.

«L’éditeur avait payé la deuxième tranche et a pris le manuscrit (…) Après un long va-et-vient concernant sa date de sortie, le refus de l’éditeur de publier le livre m’a été signifié début mai», a déclaré l’auteur au quotidien Bild, relayé par la même source.

L’affaire se retrouve devant la justice. Une audience est prévue lundi devant le tribunal de grande instance de Munich. Thilo Sarrazin avait conclu en novembre 2016 un contrat avec Random House. Il avait fait une présentation d’une dizaine de pages puis a livré le manuscrit mi-février dernier. Le quotidien allemand précise que dans ce livre, l’écrivain veut «traiter de manière critique les développements de l’islam et les interprétations du Coran».

Ce n’est pas la première fois que Thilo Sarrazin est au cœeu d’une polémique. En 2010, il avait publié un pamphlet anti-islam intitulé «L’Allemagne court à sa perte», où il visait les musulmans de son pays, tout en les accusant de refuser de s’intégrer. L’auteur est devenu millionnaire suite à la parution de cet ouvrage.