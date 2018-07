Enactus Morocco : L'École Mohammadia d'Ingénieurs remporte le premier prix

L'École Mohammadia d'Ingénieurs a remporté le premier prix de la 15ème édition de la compétition nationale d'Enactus Morocco, le plus grand événement d'entrepreneuriat social estudiantin en Afrique du Nord.

Lors d'une cérémonie organisée, jeudi 5 juin, deux autres écoles ont été primées. Le deuxième prix est revenu à l’Ecole nationale supérieure des arts et des métiers de Casablanca, tandis que la faculté des sciences de Rabat a décroché le troisième prix.

A cette occasion, la directrice exécutive d’Enactus Maroc, Maha Ech-chefaa, a souligné que «cette compétition a pour objectif d’imprégner les valeurs d'entrepreneuriat social parmi les étudiants membres de l’organisation estudiantine et d’encourager les jeunes et les accompagner dans la concrétisation de leurs idées et projets».

Ainsi, l'équipe championne lors de cette compétition nationale représentera le Maroc à Enactus World Cup qui se tiendra du 9 au 11 octobre 2018 à San José en Californie aux États Unis.

Pour rappel, l'équipe Enactus Morocco avait été classée deuxième au niveau mondial lors de la Enactus World Cup 2014 qui s’est tenue en Chine et troisième lors de la Enactus World Cup 2015 en Afrique de Sud. Le Maroc a également été demi-finaliste lors des éditions 2016 et 2017 qui ont eu lieu respectivement au Canada et au Royaume-Uni.