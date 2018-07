Espagne : Une coopérative sanctionnée après avoir importé de l’huile d’olive marocaine

La plus grande coopérative d’huile d’olive au monde, Dcoop, a été sanctionnée pour importation d’huile d’olive en provenance du Maroc et de Tunisie, rapporte le site El Economista.

L’amende d’un montant de 2,81 millions d’euros concerne les activités frauduleuses d’une de ses filiales, Qorteba Internationale, qui, au titre de l’année 2016, a effectué une série de liquidations pour des tarifs et des intérêts qui n’auraient pas été payés à temps, attestent les services douaniers.

Pourtant, l’importation d’huile «non-européenne» est soumise à une taxe, à moins qu’il ne soit démontré que le même produit est ensuite exportée en dehors de l’UE, poursuit la même source. Cependant, les services de douanes ont détecté «un problème dans les analyses concernant certaines huiles».

L’affaire a suscité l’indignation du secteur oléicole en Espagne. Pour certaines sources, consultées par Voz Populi, il est inconcevable qu’«une entreprise qui dit veiller à la protection des intérêts de l’oliverie andalouse importe de l’extérieur».

Pour sa défense, Dcoop a affirmé qu’elle importait principalement d’Afrique du Nord et exportait ensuite vers les Etats-Unis. L’entreprise souligne que cette pratique serait répandue, car l’huile est importée sans droits de douane et elle reste moins chère au Maroc et en Tunisie.