Le dirigeant de l’Agence de protection de l’environnement américaine claque la porte

Le dirigeant de l’Agence de protection de l’environnement américaine (EPA), Scott Pruitt, a présenté sa démission à Donald Trump, qui l’a acceptée, après plusieurs scandales sur son utilisation des fonds publics, selon Le Desk.

«J’ai accepté la démission de Scott Pruitt en tant que directeur de l’Agence de protection de l’environnement (EPA)», écrit Donald Trump sur Twitter, ajoutant que le responsable «a fait un excellent travail» à la tête de l’agence. Il sera remplacé lundi par son adjoint, Andrew Wheeler, précise le président.

I have accepted the resignation of Scott Pruitt as the Administrator of the Environmental Protection Agency. Within the Agency Scott has done an outstanding job, and I will always be thankful to him for this. The Senate confirmed Deputy at EPA, Andrew Wheeler, will...