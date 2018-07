Mondiaux 2018 et 2026 : Un député du PAM demande la comparution du ministre de la Jeunesse et des Sports

Le député du PAM, Abdellatif Ouahbi, a demandé officiellement la comparution du ministre de la Jeunesse et des Sports devant la Commission des secteurs productifs à la Chambre des représentants, indique-t-il dans un communiqué parvenu à notre rédaction.

Rachid Talbi Alami devra apporter des réponses sur deux sujets : l’échec de la candidature du Maroc à l’organisation à la Coupe du monde de football 2026 et la participation des Lions de l’Atlas au Mondial en Russie.

Reste à savoir si le ministre RNIste accepte de passer devant la Commission, sachant qu’il a été écarté et du dossier de la candidature au Mondial 2026 et de la préparation du Onze national pour la compétition en Russie. Le premier a été confié à Moulay Hafid El Alamy, le ministre du Commerce, de l’Industrie de l'Investissement et de l'Économie numérique, et le deuxième a été directement chapeauté par le président de la Fédération royale marocaine de football, Faouzi Lekjaâ, et l'entraineur Hervé Renard.