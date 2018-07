Londres : Réunion de la première session du Dialogue stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni

La première session du Dialogue stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni a démarré sous la présidence de Nasser Bourita et son homologue Boris Johnson. / Ph. MAECI

La première session du Dialogue stratégique entre le Maroc et le Royaume-Uni a démarré, jeudi à Londres, sous la présidence du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Nasser Bourita et son homologue, le Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères et au Commonwealth, Boris Johnson.

Les deux pays ambitionnent, à travers cette rencontre, de mettre en place un espace de concertation pour donner les directives stratégiques de leur coopération, et de discuter autour de questions prioritaires, notamment, politiques, bilatérales et régionales, sécuritaires, économiques, commerciales ou concernant le volet culturel et l’éducation.

Le Dialogue stratégique maroco-britannique se veut un forum pour discuter et résoudre des questions stratégiques d’intérêt mutuel, y compris, les questions de sécurité régionale et nationale.

Ce Dialogue, qui se réunira au niveau ministériel, abordera quatre thèmes clés : Politique-Diplomatie, Sécurité, Économie et Culture. Outre ces questions, chaque réunion annuelle évaluera les progrès réalisés au courant de l’année et assurera la poursuite des objectifs conjointement décidés en vue de renforcer la collaboration, relève la MAP dans les notes échangées à cette occasion entre les ministères des Affaires étrangères des deux pays.

En plus, un groupe de travail composé de représentants du Royaume-Uni et du Maroc se réunira, en fonction des besoins, et par arrangement mutuel, pour poursuivre les engagements pris.

A cette occasion, les deux parties ont discuté de plusieurs questions bilatérales, régionales et multilatérales, ainsi que d’autres sujets relatifs à la défense, à la sécurité aérienne et maritime, à la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, au commerce et à l’investissement, à l’éducation, aux sports et à la culture.