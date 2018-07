Infrastructures : Des efforts supplémentaires pour le Maroc malgré ses bonnes performances

La performance du Maroc en matière de politique de développement d’infrastructure serait «généralement supérieure aux niveaux moyens enregistrés dans les dix autres économies émergentes étudiées». C’est ce qu’a indiqué, mardi 3 juillet, Global Infrastructure Hub (GIH), une initiative du G20 dans deux études qui concernent les pays du CompactwithAfrica, un plan lancé par l’Allemagne pour attirer des investissements privés en Afrique. Des pays où «le besoin d’investissement dans les infrastructures est évalué à 2,4 billions de dollars d’ici 2040», indique GIH.

Performance «supérieure» à celles des autres économies émergentes de l’Afrique

Le premier de ces rapports, intitulé «Définissez une politique d’infrastructures dans la bonne voie» et réalisé en partenariat avec KPMG, un réseau international de cabinets d’audit et de conseil, ne manque pas de faire l'éloge du Maroc.

«La performance du Maroc dans les domaines de la politique d'infrastructure (…) était généralement supérieure aux niveaux moyens enregistrés pour les autres économies émergentes étudiées. Le pays a enregistré une performance relativement forte dans la passation de marchés de projets d'infrastructure, ce qui pourrait soutenir la haute qualité des infrastructures du Maroc.» Etude de GIH en partenariat avec KPMG

La deuxième étude, réalisée en se basant sur le World Economic Outlook (WEO), qui est une enquête élaborée par la Banque mondiale, s’étale sur les investissements qui doivent être effectués par les dix pays en matière d’infrastructure pour atteindre les objectifs de développement durable des Nations unies.

Pour le royaume, GIH indique que le pays compte investir 210 milliards de dollars, soit 1 986 milliards de dirhams, dans ses infrastructures pour la période allant de 2016 à 2040. La deuxième étude estime que le montant qui doit être investi s’élève, quant à lui, à 246 milliards de dollars, soit l’équivalent de 2 327,14 milliards de dirhams. Ceci dit, le royaume doit effectuer un effort supplémentaire avec une hausse en matière d’investissement qui s’élève à 36 milliards de dollars cumulatifs, soit 340 milliards de dirhams pour la même période.

Un effort supplémentaire en matière d’investissement dans les infrastructures

Par secteur, l’effort d’investissement doit concerner notamment les routes, où le royaume reste en déça par rapport à la moyenne africaine et où il arrive à la 7ème place, derrière l’Ethiopie (1ère), la Guinée, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Rwanda et la Tunisie. En termes de PIB, l’étude recommande un effort équivalant à près de 1,7% à l’horizon 2040. Le Maroc doit également investir plus dans le secteur de l’électricité, en dépensant près de 2,7% de son PIB à l’horizon 2040, à en croire le document.

Rien que pour atteindre les Objectifs millénaires de développement (ODD) d’ici 2030, 0,8% et 0,2% du PIB doivent respectivement être investis dans les secteurs de l’électricité et de l’eau au Maroc.

Mais si le deuxième document souligne que le royaume reste en phase avec la moyenne africaine en termes d’investissement dans d’autres secteurs, il fait état de l'ampleur des écarts globaux d'investissement dans l'infrastructure au niveau de certains pays, entre les montants prévus pour réaliser les ODD et ceux dont ils ont réellement besoin. «Actuellement, 40% des personnes vivant dans les 10 pays africains n'ont pas facilement accès à l'électricité. Respectivement 59% et 53% d'entre elles vivent sans eau potable ni assainissement», estiment les rédacteurs du rapport.