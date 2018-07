La culture de chaque pays définit les droits de l’Homme, estime le président du ministère public

Le président du ministère public marocain, Mohamed Abdennabaoui, estime qu’une question aussi sensible que celle des droits de l’Homme et des libertés individuelles doit être interprétée selon la culture de chaque pays.

«Il y a des Etats laïcs et il y en a d’autres, où la religion, la culture et les traditions occupent une place importante. Il y a une nouvelle génération de droits humains qui n’est pas acceptée par toutes les cultures», a-t-il expliqué dans un entretien à l’agence EFE. Il s’exprimait ainsi en réponse aux questions relatives à la persistance, au Maroc, de lois qui punissent l’homosexualité, les relations hors mariage et le prosélytisme non-musulman.

Si Mohamed Abdennabaoui ne nie pas l’existence d’un débat, au sein de la société marocaine, sur l’importance des libertés individuelles, il soutient toutefois que la culture, la religion et les traditions de chaque société sont les éléments déterminant le degré d’acceptation de ces libertés.

«Il n’y a pas de libertés sans limites. Toutes les libertés sont déterminées par la loi. Nous ne pouvons pas criminaliser des faits qui ne sont pas répréhensibles pénalement, mais nous ne pouvons pas non plus faire le contraire», a-t-il dit. De plus, il se montre notamment intransigeant avec la rupture du jeûne en public pendant le ramadan, estimant qu’il s’agit d’un acte qui «viole la loi» et «perturbe l’ordre public».

«La loi représente la conscience collective de la société qui l’a créée et les interprétations peuvent être faites seulement si elles entrent dans le cadre de la jurisprudence (...) Si je cesse d’appliquer des lois qui existent, je vais provoquer un désordre. La démocratie, c’est l’application de la loi», a-t-il affirmé.

Selon un rapport récent du Bureau du procureur, 2 890 personnes ont été poursuivies au Maroc en 2017 pour adultère, contre 197 autres pour homosexualité. En revanche, les peines qui ont été prononcées n’ont pas été communiquées.