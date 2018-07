Incendie de Grenfell : Le responsable des pompiers estime que la tour aurait dû être évacuée plus tôt

Le responsable des pompiers qui sont intervenus lors de l’incendie de la tour Grenfell, le 14 juin 2017 à Londres, a déclaré que les habitants de cet immeuble de logements sociaux auraient dû être évacués plus tôt, d’après The Guardian et The Telegraph.

Daniel Egan, responsable de la sécurité incendie, présent sur les lieux lors du drame qui a fait 72 morts dont 6 ressortissants marocains, a affirmé lors d’une audience que les résidents auraient dû quitter l’immeuble à 2 heures du matin, soit 47 minutes avant que la décision de les évacuer soit donnée. Le bâtiment était en feu et les flammes se propageaient rapidement, forçant les pompiers à ordonner l’évacuation de l’immeuble à 2h47.

«Ma première pensée a été de faire sortir tout le monde. J’entendais rugir le feu. C’était évident… On entend les gens crier… C’était tellement évident, j’en suis désolé», a-t-il dit. Daniel Egan raconte avoir voulu ignorer les consignes enjoignant les résidents de rester chez eux, mais n’a pas pu le faire. Selon The Telegraph, «il a dit à trois pompiers que le bâtiment devait être immédiatement évacué, mais ses recommandations n’ont pas été écoutées». «J’ai fait ce qui me paraissait bien», a-t-il ajouté, justifiant les mesures qu’il a prises lors de l’incendie. «J’avais l’impression d’être dans un film. Les gens n’arrêtaient pas de crier, ils paniquaient et réclamaient de l’aide», a-t-il encore confié.