Quatorze pays africains, dont le Maroc créent un organisme de protection du droit d’auteur

Quatorze pays africains ont fondé un nouvel organisme dédié à la protection du droit d’auteur. Le document de création de l’organisation ouest-africaine de la propriété intellectuelle sera signé à Rabat, jeudi prochain, indique l’agence de presse espagnole EFE.

Les quatorze pays qui feront partie de cette institution sont l’Algérie, le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana, la Guinée, la Guinée-Bissau, le Libéria, le Mali, le Maroc, le Niger, le Nigéria, le Sénégal et le Togo. D’autres pays vont s’associer à cette organisation, en l’occurrence le Portugal et l’Afrique du Sud.

Selon la même source, le Bureau marocain du droit d’auteur (BMDA) est l’instigateur principal de cette institution, dont le siège sera basé à Rabat.

L’organisation ouest-africaine de la propriété intellectuelle aura pour objectif de renforcer les moyens mis en œuvre par les différents pays pour défendre la propriété intellectuelle, surtout concernant la gestion numérique des données et l’échange d’informations.

L’agence EFE ajoute que l’organisme vise également «la diffusion de la propriété artistique et littéraire» et l’organisation de «débats, conférences et colloques à vocation internationale».