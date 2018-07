Femmes africaines : Le projet «Phare Nador» lancé depuis Madrid en présence de représentantes du Maroc

Le projet «Phare Nador» a été officiellement lancé, mardi 3 juillet à Madrid, par la reine d’Espagne. Destiné exclusivement aux femmes africaines, le programme a été pensé par la «Fondation femmes pour l’Afrique», présidée par María Teresa Fernández de la Vega, l’ancienne n°2 du gouvernement Zapatero.

L’ONG compte une dizaine de projets sur le continent, mais «Phare Nador» est le premier à être mené depuis un pays africain. A cet effet, le ministère espagnol des Affaires étrangères a cédé le siège d’une école d’apprentissage du castellan à Nador à ladite fondation.

Malgré ce qui a été véhiculé par un média saoudien sur un possible «mécontentement» à Rabat à cause du lancement de ce projet à partir de Nador, la cérémonie de lancement a connu la présence de l’ambassadrice marocaine en Espagne, Karima Benyaich, et celle de l’ancienne ministre de la Solidarité et de la famille sous le gouvernement Abbas El Fassi, Nouzha Sqalli (PPS).

José Luís Rodriguez Zapatero, un autre «ami» du royaume en Espagne, a également pris part à l’événement.