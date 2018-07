Pour la première fois au Maroc, vingt réfugiés obtiennent leur licence universitaire

C’est une première au Maroc. Vingt réfugiés de différentes nationalités ont obtenu leurs diplômes universitaires. Ils ont tous bénéficié d’une dans le cadre de «l’Initiative Académique Allemande Albert Einstein pour les Réfugiés» (DAFI), octroyée par le gouvernement allemand pour les réfugiés accueillis par 39 pays.

Ce groupe de diplômés fait partie d’une cinquantaine d’étudiants, dont 28 sont arabophones, d’origine syrienne, yéménite et palestinienne et 22 sont francophones, provenant de pays subsahariens, tels que la République centrafricaine, le Soudan, le Cameroun et la Gambie. Ils résident dans les villes de Rabat, Casablanca, Oujda, Tanger, Tétouan, Meknès, et Fès, poursuit le communiqué.

Selon la même source, les 50 boursiers ont poursuivi des études dans les secteurs suivants : génie civile, ingénierie, droit, économie, gestion, journalisme, management & audit, informatique, biologie, finance, commerce international, marketing, automobile, gestion de l’eau, et agriculture.

Un réfugié centrafricain et bénéficiaire du programme «DAFI» a affirmé que «ce programme est un nouveau souffle, une nouvelle chance qui nous est donné pour tout recommencer ou continuer ce qu’on avait commencé dans nos pays d’origine».

Depuis 1992, le programme de l’Initiative académique allemande Albert Einstein pour les réfugiés (DAFI) a attribué des bourses à plus de 6 000 réfugiés méritants, pour leur permettre d’étudier dans des universités et des facultés de leur pays d’accueil puis, plus récemment, de leur pays d’origine une fois de retour.