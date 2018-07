Des véhicules russes bientôt en vente au Maroc

GAZelle NEXT, un châssis universel, permettra la création de 100 types de véhicules au Maroc selon Gaz et Africa Motors. / Ph. DR

Le conglomérat automobile russe GAZ et Africa Motors ont collaboré pour vendre GAZelle NEXT, un châssis universel permettant la création de 100 types de véhicules au Maroc. C’est ce qu’ont annoncé les deux sociétés mardi 3 juillet dans un communiqué relayé par Business Insider.

Les nouveaux châssis sont équipés d’un «moteur diesel de 2,8 litres et proposés avec une cabine simple ou double», précise-t-on de même source.

«Avec notre partenaire Africa Motors, nous avons fait le premier pas. Nous avons signé un accord de distribution et lancé les ventes de châssis GAZelle NEXT au Maroc», a déclaré Christian Kremer, vice-directeur des ventes et du marketing mondial. «Nous considérons également le Maroc comme une étape importante de notre stratégie d’exportation qui peut nous aider à développer davantage notre activité dans les pays africains.»

De son côté, Hamid Benkirane, responsable de la marque Africa’s Motors, a annoncé que son entreprise «veut faire de GAZ la marque leader sur le segment des VUL (véhicule utilitaire léger, ndlr) au Maroc». «Pour atteindre cette ambition, Africa Motors apporte à GAZ son expérience de plus de 100 ans dans le secteur automobile, son personnel commercial et technique et le plus grand réseau automobile avec plus de 50 points de vente et de service. Africa Motors couvre tout le territoire du Royaume», a souligné Hamid Benkirane.

Pour rappel, GAZ, dont le siège se trouve à Nijni Novgorod (centre de la Russie), est le premier constructeur russe de véhicules utilitaires. La société est présente en Amérique latine, en Afrique, au Moyen-Orient, en Europe et en Asie.