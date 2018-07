Pour avoir trouvé les joueurs marocains «très beaux», une journaliste espagnole se fait lyncher

Alors qu’elle dénonçait les abus subits par les journalistes sportives lors du Mondial, María Gómez, journaliste espagnole, est au cœur d’une polémique. En effet, elle a déclaré en plein direct que «les joueurs marocains sont très beaux» et qu’elle serait prête à «coucher avec eux» pour les consoler.

La polémique fait le tour des réseaux sociaux et elle est reprise par plusieurs médias. Quelques heures avant le match opposant le Maroc à l’Espagne (2-2), la reporter racontait en direct sa rencontre avec les joueurs de la sélection marocaine. Pleine d’enthousiasme et dans l’euphorie, elle déclare que «c’est incroyable, les joueurs marocains sont très beaux... Ils sont tous majestueux». La journaliste va encore plus loin et affirme qu’ils vont perdre et pour cela : «Quelqu’un devra les réconforter (…) les inviter pour un jus». Et d’ajouter : «Je veux coucher avec l’ennemi.»

Cette déclaration a suscité la colère de plusieurs internautes et a fait réagir ses confrères. Belen Zurita, une autre journaliste, a écrit sur Twitter : «Je soutiens à 100% la pétition pour le respect des toutes les consœurs qui couvrent le Mondial. Mais soyons juste. Si c’était un homme qui parlait d’une équipe féminine, nous l’aurions dénoncé. L’égalité commence avec nous.»

Apoyo 100% la petición de RESPETO para todas las compañeras que cubren el mundial. Pero seamos justos. Si esto lo hubiese dicho un periodista sobre un equipo femenino, nos habríamos echado todos encima. La igualdad empieza por nosotras. pic.twitter.com/pA0xZ7eEpd 3 juillet 2018

María Gómez esa periodista que se ofende xq la llaman guapa pero en cambio no la importaría dormir y consolar a los pivones y guapos de la selección de Marruecos... Jajaja Queda todo dixo... https://t.co/MebMLRDjtA — Juan Antonio Fuentes (@Juanantoniofuen) 3 juillet 2018