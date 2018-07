Création d’emploi au Maroc : Le gouvernement est-il sur la bonne voie ?

Pour parler de création d’emploi, le chef du gouvernement Saâdeddine El Othmani a sorti lundi sa calculette. Devant les députés de la Chambre des représentants, il a cité plusieurs chiffres, à commencer par les 116 000 postes créés entre le premier semestre de 2017 et le premier semestre de 2018.

Cité par le portail de son parti politique, Saâdeddine El Othmani a également affirmé la création de 86 000 postes nets sur un an, face à la perte de 37 000 emplois en 2017. Pour conforter ses propos, le chef de l’exécutif évoque l’augmentation du nombre de personnes enregistrées sur les bases de données de la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui s’élève désormais à 150 000 salariés, en plus de «l’insertion de plus de 60 000 personnes dans le cadre d’emploi par contrat dans les administrations publiques et les collectivités territoriales». L’occasion pour lui de considérer ce chiffre comme «sans précédent».

Tous ces chiffres pour arriver à une conclusion : «le taux de chômage a enregistré, sur la même période, une baisse de 0,2%», annonce-t-il avant de rappeler que «la création d’emploi ne s’opère pas par des décisions officielles, des lois ou des décrets (…) mais par une dynamique économique dépendante d’un arsenal intégré», dont la création d’un environnement adéquat, les investissements étrangers, la création d’entreprises, la bonne formation et la lutte contre la corruption.

Un important taux de croissance pour absorber le chômage élevé ?

Des chiffres qui laissent à croire que le gouvernement serait sur la bonne voie en matière de création d’emploi dans l’optique de réduire un taux de chômage qui dépasse les 10% au Maroc. Mais il semblerait que ce n’est pas le cas, à en croire certains économistes du pays. Contacté par Yabiladi ce mardi pour commenter les chiffres du gouvernement, l’économiste Taib Aisse commence par les points positifs. «Il y a une nouvelle stratégie pour l’emploi et un programme national pour l’encourager et c’est une bonne chose et cela donne quelques résultats», admet-il. Notre interlocuteur considère aussi que «toutes ces mesures prises ne peuvent être qu’encourageantes».

Cependant, l’économiste pointe du doigt quelques aspects importants. Il souligne la nécessité de «créer des conditions pour booster l’économie marocaine avec un taux de croissance important».

«Aujourd’hui, nous avons entre 3 et 4% de taux de croissance et il nous faut entre 7 et 10% pour résorber le chômage qui est aux alentours de 10%. Chaque année, nous réduisons ce taux de 0,2 ou de 0,5% sinon on augmente, mais on est toujours entre 9 et 10%, ce qui est un taux élevé.» Taib Aisse

Pour lui, «le Maroc a tous les atouts pour passer vers 7 et 8% mais il faut changer beaucoup de choses, notamment d’un modèle économique basé sur la rente vers un modèle basé sur la valeur du travail». Et le royaume «peut le faire».

Des «décisions politiques» au lieu des «mesurettes»

Taib Aisse estime aussi que ce sont «des décisions politiques de l’Etat qui vont donner ce changement d’environnement et permettront réellement de faire baisser le taux de chômage, sinon on continuera de prendre des ‘mesurettes’ qui vont réduire ce taux de 0,2% par exemple».

De son côté, le professeur d’économie et expert spécialiste en économie de l’emploi et marché du travail, Azzeddine Akesbi, partage ce même constat. «Il faut comparer notamment avec la situation d’il y a 15 ans, puisque nous avons près de 15 ans d’expérimentation dans les politiques publiques pour l’emploi», commente-t-il avant de considérer comme «très médiocres» les résultats enregistrés jusqu’à maintenant avec «la création d’emplois bruts ne dépassant guerre les 70 000 postes».

«Les données et les études estiment que 1% de croissance donne environ entre 28 000 et 30 000 postes créés. Le Maroc ne dépasse généralement pas les 3 - 4% de taux de croissance, donc nous créons presque 90 000 emplois nets de façon annuelle, quelles que soient ses origines et il faut comparer ce chiffre aux besoins en matière d’emploi.» Azeddine Akesbi

Un nouveau modèle de développement «wanted»

L’économiste cite notamment un besoin variant entre 250 000 et 280 000 postes annuels qui doivent être fournis. «Il y a donc une grande différence entre les postes créés et le nombre de demandeurs d’emplois et cela veut dire que beaucoup de jeunes, dont les primeurs demandeurs d’emploi (qui représentent 50% des demandeurs d’emploi et qui sont environs 1 100 000 jeunes à n’avoir jamais travaillé) sont au chômage», fait-il savoir.

Cela veut dire que le taux national du chômage n’est pas important. Ce qui l’est, c’est ce chômage par rapport à certaines tranches de la société et surtout les jeunes diplômés qui dépasse parfois 36%.

Pour Azzeddine Akesbi, «la situation de l’économie marocaine actuellement ne permet pas de créer des emplois, ni qualitativement ni quantitativement parlant». «En tout cas, pas suffisamment et dans ces postes créés, 7 sur 10 sont non qualifiés et marqués par la précarité».

«Est-ce qu’il y a une orientation générale pour résoudre ces problèmes fonctionnels ?», s’interroge-t-il avant d’affirmer que «la situation ne cesse de se détériorer et il n’y a toujours pas de réponses économiques ou politiques». L’expert conclut par affirmer que «pour améliorer le taux de chômage au Maroc de façon à ce qu’il ne s’aggrave pas, il faut un taux de croissance moyen au minimum de 7% et sur une longue durée, ce qui nécessite un autre modèle de développement».