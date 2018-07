Hirak : Report de l’audience de huit activistes nouvellement arrêtés

Le tribunal de première instance d’Al Hoceïma a reporté, lundi soir, l’audience de huit nouveaux activistes du Hirak du Rif au 8 juillet prochain. Le groupe a été arrêté suite aux manifestations récentes qu’a connu la région.

Selon Alyaoum 24 qui rapporte ce mardi l’information, ces activistes ont été arrêtés alors qu’ils manifestaient en protestation contre le récent verdict de la Chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca, condamnant à des peines allant de 1 à 20 ans de prison ferme 53 détenus du Hirak du Rif.

Ces manifestants seraient, toujours selon la même source, accusés entre autres de «manifestation non autorisée sur la voie publique», «violences à l’égard des éléments des forces de l’ordres» et «incitation à des actes criminels».

Dimanche, le procureur du roi près de la Cour d’appel d’Al Hoceïma avait envoyé le dossier de ces manifestants au juge d’instruction, pour approfondir les enquêtes menées par les autorités. Alyaoum 24 conclut par rappeler que «la perle de la Méditerranée connaît, depuis la semaine dernière, une vague d’arrestations à l’encontre des activistes et des personnes ayant pris part à des manifestations et à sit-in, notamment à Imzouren, Beni Bouayach et Bouykidan».