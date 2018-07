Espagne : Le Maroc financera des cours d’arabe à Reus

En vertu d’un accord bilatéral, le Maroc finance depuis quelques années des cours d’arabe dans des écoles en Espagne. Suite à une demande formulée par les parents d’élèves, une école à Reus (Catalogne) a intégré les cours d’arabe dans son programme, rapporte le site local Diari de Tarragona.

Comme explique Zakia, d’origine marocaine et membre de l’association des parents d’élèves, «entre 70 et 80% des élèves sont Marocains». Au début, «nous étions une quarantaine de familles avec une soixantaine d’élèves qui voulaient faire partie du projet. Comme il n’y a qu’un enseignant disponible et seulement une heure par semaine, 15 étudiants uniquement pourront étudier l’arabe», explique-t-elle.

En Catalogne, le département de l’enseignement régional ne dispose que de trois professeurs d’arabe, qui sont payés par le Maroc, précise la même source. Ainsi, à partir de la rentrée scolaire, 15 élèves du cycle élémentaires pourront bénéficier de ce projet.