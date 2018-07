Mondial 2018 : La presse belge tresse des lauriers à Chadli et à Fellaini

L’équipe nationale de Belgique s’est qualifiée au quart de finale de la Coupe du monde, en battant le Japon (3-2). Un revirement inattendu suite à l’entrée en jeu de deux Belges d’origine marocaine, Marouane Fellaini et Nacer Chadli. Ils ont marqué un but chacun, sauvant les Diables rouges d’une élimination qui se profilait. Marouane Fellaini a marqué un but à la 74e minute et Nacer Chadli lors du temps additionnel. La presse belge, au lendemain du match, n’a cessé de faire des éloges des deux joueurs.

Le site d’information La Capitale a titré «Fellaini et Chadli en sauveurs de la nation». Selon la même source, Fellaini a fait la différence «habitué à jouer sans compter et à sauver la Belgique». Du côté de du site d’information belge 7sur7, «les entrées de Marouane Fellaini et de Nacer Chadli ont redynamisé l’équipe et la Belgique a inversé la tendance en 25 minutes». La même source a dressé un tableau des performances des joueurs, où elle évalue les Diables rouges. Elle qualifie Nacer Chadli d’«insatiable» et à la «montée au jeu incroyable», grâce à son but de la victoire qui «délivre toute une nation».

Marouane Fellaini reçoit encore plus de prestige, puisque «son coup de tête rageur relance la Belgique» et fait de lui «l’homme du match». Le site d’information belge estime qu’il devrait être titulaire contre le Brésil, lors du match en quart de finale.

Eurosport, pour sa part, considère que les deux joueurs sont «des sauveurs inattendus» et ont fait preuve d’«une rage de vaincre». Ce sont des «héros improbables tant les deux hommes n’étaient pas attendus à pareille fête il y a quelques mois», conclut la même source.

L’attaquant de l’équipe nationale de Belgique, Michy Batshuayi a réagi avec beaucoup d’humour sur son compte Snapchat à la suite de la victoire en déclarant que «la Belgique s’est qualifiée grâce à deux ‘khorotos’». Il glisse quelques mots en arabe pour remercier «drari» (les gars, ndlr). Marouane Fellaini fait même une apparition éclair dans sa vidéo, Michy Batshuayi en profite pour le remercier encore une fois.