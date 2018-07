Maroc : Deux avocats du journaliste Hamid El Mahdaoui ont fait appel

L'avocat du journaliste Hamid El Mahdaoui, Mohamed El Haini a annoncé hier soir avoir fait recours en appel du jugement ayant visé son client, la semaine dernière. Dans cette initiative, Me El Haini a été rejoint par Me Lahbib Haji, également membre de la défense. Il explique cette décision par le fait d’être «tous deux convaincus de l’Etat de droit et des institutions, ainsi que de l’indépendance de la justice et de la Cour d’appel et tant que structure existante pour rectifier le tir sur certains dépassements observés au cours du procès en première instance».

L’avocat dit également espérer une grâce royale, mais sa démarche et son avis ne fait pas l’unanimité. Lundi également, l’épouse du journaliste a rapporté une toute autre version de faits. Dans une publication sur la page Facebook de Badil.info, site dirigé par El Mahdaoui, elle explique s’être entretenue par téléphone avec ce dernier, soutenant qu’il ne souhaitait pas faire appel du jugement prononcé à son encontre. Elle a rapporté par ailleurs que son époux lui avait déclaré ne pas vouloir «participer à cette mascarade».

Vendredi dernier, Hamid El Mahdaoui a été condamné en première instance à trois ans de prison ferme et à une amende de 3 000 dirhams. La chambre criminelle près la Cour d’appel de Casablanca l’accuse de «non-dénonciation d’un crime portant atteinte à la sûreté de l’Etat», sur la base d’une conversation téléphonique où son interlocuteur, basé aux Pays-Bas, évoque selon le tribunal «l’acheminement de munitions vers le territoire marocain depuis le poste-frontière de Ceuta».