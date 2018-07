Maroc : Le harceleur de la voyageuse allemande a été arrêté

Après avoir fait part, il y a deux jours, de son expérience pour le moins traumatisante au Maroc, Susi Cruz, une voyageuse allemande, a rapporté hier soir que son harceleur marocain a été arrêté. Sur son compte Instagram, elle a précisé que l’homme avait été interpellé pour «harcèlement, possession illégale de drogues et exercice de faux guide touristique». «C’est drôle de voir comment la plupart des gens qui m’accusaient de mentir étaient tous des hommes (…) La police a fini par retrouver cet individu grâce à la vidéo», ajoute-t-elle, avant d’enchaîner dans une autre story :

«Mon dernier mot à ce sujet est que j’apprécie énormément la vague de solidarité que j’ai pu recevoir. Mais il ne s’agit pas de moi. Il s’agit de ces femmes qui vivent quotidiennement dans de tels endroits, au moment où – et c’est ce qui me consterne le plus – des hommes et d’autres femmes continuent de soutenir que ce phénomène n’existe pas. Je suis également consternée de voir que j’ai pu obtenir justice parce que j’ai posté une vidéo…»

Dans sa publication, la voyageuse rend également hommage «à ces femmes fortes» qui affrontent le harcèlement quotidiennement. En s’adressant aux femmes plus globalement, elle les appelle à «combattre» et à «continuer de combattre pour [leur] droit d’être [elles-mêmes]», sans «se soucier de qui dit quoi». Et de conclure : «Assurez-vous que vous vivez selon vos choix personnels, quelque soit le nombre de personnes qui s’y opposent.»