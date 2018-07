Tournoi de Muay-Thaï au Caire : Deux médailles d'or et quatre de bronze pour le Maroc

Le Maroc a remporté deux médailles d'or et quatre de bronze lors du Tournoi international d'Egypte du Muay-Thaï qui a pris fin dimanche soir au Caire.

Les deux médailles d'or ont été décrochées par Youssef Al-Faqi (-54 kg) et Otmane Fakkaki (+91 kg), représentant respectivement la Ligue de Souss Massa et la Ligue du Centre.

Le Maroc a été ainsi représenté dans les catégories de -57 kg, -63,5 kg, -71 kg, -76 kg, -86 kg et +91 kg.

En plus du Maroc, plusieurs pays ont pris part à ce championnat, en l'occurrence l'Algérie, la Tunisie, la Libye, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, la Jordanie et l'Egypte, pays hôte.

Le choix des éléments représentant le Maroc a été opéré de sorte à donner l'opportunité au plus grand nombre des champions nationaux de participer aux manifestations sportives internationales, selon un communiqué de la Fédération royale marocaine de kick-boxing, muay-thaï, savate et disciplines assimilées. La participation marocaine à ce championnat entend élargir la base des pratiquants de ce sport et de renforcer leur compétitivité en affrontant des champions de stature mondiale, ajoute le communiqué.

Le Tournoi international d'Egypte du Muay-Thaï a été organisé, les 29 et 30 juin, à l'initiative de l'Ambassade du Thaïlande au Caire en coopération avec l'Association égyptienne du Muay-Thaï et la Confédération africaine de la discipline.