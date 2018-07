Un atelier thématique des experts marocains de France prévu cette semaine à Skhirate

Le ministère délégué chargé des Marocains résidant à l'étranger et des affaires de la migration organisera les 04 et 05 juillet au Centre international de conférences Mohammed VI à Skhirate, le 1er atelier thématique des experts marocains de France, sous le thème «Innovation et nouvelles technologies: les opportunités pour le Maroc».

Cet atelier, qui fait partie d'une série de 12 ateliers thématiques pour la mobilisation des compétences marocaines en France, a pour objectif de mobiliser les compétences et l'expertise des marocains de France dans le domaine de l'innovation et des nouvelles technologies et créer des liens entre ces compétences et leurs homologues au Maroc, indique un communiqué du ministère, relayé par la MAP.

Une centaine d'experts marocains résidant en France et au Maroc prendront part à cet atelier dont les travaux seront organisés autour de cinq panels : Data et technologies numériques, énergie, efficacité énergétique et environnement, recherche et développement au Maroc, investissement et entrepreneuriat, villes et régions et territoires, conclut le communiqué.