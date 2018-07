Maroc : Arrestation de huit personnes pour piratage de données personnelles et chantage

La brigade nationale de la police judiciaire a procédé, en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire national, à l'arrestation de huit individus membres présumés d'un réseau criminel spécialisé dans le piratage de bases de données personnelles pour les utiliser comme moyen de chantage.

Les mis en cause sont soupçonnés de pirater des comptes personnels sur les réseaux sociaux et les applications de messagerie sur les smartphones et de télécharger des données personnelles qui y sont stockées avant de menacer leurs victimes de diffusion du contenu en cas de non transfert de sommes importantes d'argent, précise le communiqué.

Les activités criminelles de ce réseau, dont 3 membres ont des antécédents criminels pour vol et constitution d'une bande criminelle, avaient été détectées par les services de sûreté marocains en coordination avec leurs homologues d'un pays arabe, indique un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Les investigations et les recherches menées par les services de sûreté ont permis d'identifier deux suspects impliqués de manière directe dans les opérations de piratage informatique, tandis que le rôle des autres membres présumés de ce réseau consistait à prendre contact avec les victimes et à récupérer les transferts bancaires internationaux, ajoute la même source. Des reçus de transferts bancaires, du matériel informatique, des téléphones portables et des disques durs ont été saisis chez les prévenus, note-t-on de même source.