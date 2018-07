Harcèlement : Le périple d’une vlogueuse allemande en voyage au Maroc

Susi Cruz est une vlogueuse allemande, habituée à sillonner le monde à bord de sa caravane. Au Maroc en revanche, son aventure a mal tourné.

Dans une vidéo YouTube, elle raconte avoir été harcelée à plusieurs reprises et s’être fait voler son portefeuille lors d’une excursion dans le nord du Maroc. «Je me suis fait voler mon portefeuille et suis restée sans permis de conduire, sans argent et sans carte de crédit», témoigne-t-elle. Depuis son séjour à Chefchaouen, la touriste est restée choquée face au comportement de la gent masculine envers les femmes. «Il y avait beaucoup d’hommes dans les rues et les cafés. Ils m’apostrophaient comme si j’étais un chien», confie-t-elle avant de fondre en larmes.

Bien qu’elle ait taché de se vêtir modestement d’une longue chemise et d’un pantalon large, Susi s’est fait harceler et arnaquer par ceux qui lui ont proposé de l’aide. Elle raconte encore qu’un homme ayant dit lui prêter main forte a fini par insister pour passer la nuit avec elle. «Il était sympathique et m’a réconfortée, en m’invitant dans son magasin où il m’a préparé du thé», raconte-t-elle. Après avoir passé des heures à discuter chez lui, l’homme a proposé à Susi de lui indiquer un endroit où garer sa caravane. Une fois dans sa camionnette, il aurait refusé de partir et aurait insisté pour rester avec elle. Les choses ont dégénéré lorsqu’il a commencé à lui faire des avances, avant de finir par lui demander de l’argent contre l’aide qu’il lui a proposée.

C’est à ce moment-là que la vlogueuse a découvert s’être fait voler son portefeuille. «Quand je ne l’ai pas trouvé, il m’a accuser de mentir. Mon téléphone a commencé à sonner peu après et il l’a éteint», ajoute-t-elle. Vers 4 heures du matin, Susi a finalement réussi à se débarrasser de son harceleur, lorsque ce dernier est descendu pour fumer une cigarette. Elle en a profité pour refermer les portes de sa caravane et rouler à vive allure en direction de l’Espagne.

Quant à son portefeuille, elle a réussi à le retrouver en recevant un appel du personnel d’un établissement où elle avait logé.