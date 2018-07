Le Franco-marocain Ibn El Farouk expose «Oxymore suite» à Rabat

L’exposition «Oxymore suite», du Franco-marocain Ibn El Farouk, sera organisée du 5 juillet au 4 août 2018 à l’Espace Rivages, par la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l’étranger, indique cette dernière dans un communiqué. Le vernissage de l’exposition aura lieu le 5 juillet à 18 heures.

L’artiste photographe est un féru de photographie expérimentale qui «se crée des résonnances avec d’autres formes d’expression artistique notamment la peinture», ajoute la même source. La photographie d’Ibn El Farouk est «sensible à toute émanation lumineuse» et «se veut autonome».

Le photographe se déplace de son pays de résidence (la France) vers son pays d’origine et déclare à ce propos, comme le cite le communiqué de presse : «J’aime cette idée, d’un mouvement, d’un déplacement, d’un passage d’une rive à l’autre. Ma recherche est en résonnance avec toutes ces passes».

Ibn El Farouk, présent sur la scène artistique depuis 1996, a déjà exposé au Maroc, au Portugal, en Espagne et en France. Le Franco-marocain était chercheur au laboratoire Arts des images et art contemporain à l’université Paris VIII et est diplômé en arts plastiques et art contemporain, spécialité art contemporain et nouveaux médias.