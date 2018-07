Espagne : Deux étudiantes exclues d’un examen car soupçonnées d’utiliser leur voile pour tricher

Les deux étudiantes ont finalement pu revenir dans la salle de cours et terminer leur examen. / Ph. Laicismo.org

Deux étudiantes de l’université de Grenade (UGR) ont été exclues de leur salle d’examen, vendredi 29 juin, soupçonnées de tricher grâce à une puce dissimulée dans leur oreille, elle-même cachée par leur voile, indique le journal régional Ideal.

«Une professeure a expulsé deux étudiantes de la salle d’examen car elles portaient le voile. Elle les a littéralement mises dehors et a dit qu’il fallait vérifier si elles avaient une puce cachée dessous [leur voile]», témoigne un étudiant.

L’incident est survenu en plein milieu de l’examen. Les deux jeunes femmes ont alors quitté la salle, estomaquées, revendiquant leur droit de porter le hijab. «Ici c’est comme ça ; dans votre religion, je ne sais pas comment ça se passe», leur aurait lancé l’enseignante, d’après le témoignage de l’étudiant, qui précise qu’elles sont finalement revenues et ont pu terminer leur épreuve. Une autre professeure, également présente dans la salle d’examen, se serait excusée auprès d’elles et leur aurait permis de terminer leur examen.

Le Médiateur universitaire, institution espagnole chargée de la défense des droits et des libertés des étudiants et des professeurs, a fait savoir que les deux jeunes femmes pouvaient se rendre en cours ou passer un examen avec leur voile. «L’identification d’une personne et la liberté religieuse sont totalement compatibles», a ainsi statué Antonio Ángel Ruiz Rodríguez, représentant du Médiateur. Dans un Etat aconfessionnel tel que l’Espagne, «le fait de porter un voile n’est pas un problème», a-t-il souligné.